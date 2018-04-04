Мэрия Самары даст консультации жителям Советского района, не согласным со сменой УК

3 апреля в Самаре в администрации Советского района начались встречи со старшими по домам и активистами домов, где в конце прошлого-начале текущего года произошла смена управляющей организации. 48 МКД в районе перешли от управляющей компании "ЖКС" к "Возрождению".
Поводом для общения стали обращения, поступившие в администрацию района от жильцов, не согласных со сменой управляющей организации.
В ходе встреч глава Советского района Вадим Бородин и представители профильных департаментов администрации города вместе с жителями досконально разбираются с каждым конкретным домом.
"Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право оказывать давление на жильцов, диктовать им условия", — подчеркнул Вадим Бородин.
В случае если жители считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы.
При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.
С другой стороны, при проведении общего собрания собственников многоквартирных домов в обязательном порядке должны уведомляться все заинтересованные участники. Так, если в МКД есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, о предстоящем собрании необходимо оповестить департамент управления имуществом Самары.
О факте неисполнения именно этого требования законодательства при проведении собрания в одном из домов стало известно в ходе встречи в администрации района.
"В доме есть муниципальные квартиры — нас должны были оповестить о проведении собрании, — рассказал замруководителя департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. — Мы предложили этому дому провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент".
После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК.
"Главный, кто сегодня определяет, кого нанять — это житель. Главный, другого нет! Мы не встаем на сторону той или иной управляющей компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию — это наш гражданин", — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?