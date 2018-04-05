Конкурсный управляющий ВКБ пытается взыскать с бывших соучредителей банка 2,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ОАО "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития" (ВКБ) добивается возобновления производства по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника ВКБ Олега Назарова, а также других руководителей кредитной организации 2,2 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". Препятствием процессу стало уголовное дело в отношении Назарова, которое областной суд отправил на новое рассмотрение. Однако, как поясняют юристы, независимо от хода разбирательств в отношении лично Олега Назарова, он может остаться фигурантом дела о взыскании причиненных банку убытков.

В конце 2013 г. Агентство по страхованию вкладов (конкурсный управляющий ВКБ) обратилось в суд с требованием взыскать с учредителей банка — Владимира Чекмарева, Алексея Кузьминова, Олега Назарова, Алены Медведевой и Сергея Бирюкова — около 2,2 млрд рублей. Чекмарева в апреле прошлого года суд признал несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. В отношении Олега Назарова весной 2014 г. правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум фактам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Позднее количество вменявшихся ему эпизодов по этой статье УК РФ увеличилось до трех. Также в отношении Олега Назарова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В обвинении ему вменялось заключение фиктивных кредитных договоров с 29 физическими лицами и двумя юридическими на общую сумму свыше 850 млн рублей. При этом установлено, что реально похищено около 180 млн руб. Остальные договоры заключались с целью повышения статистической отчетности банка, создания видимости его кредитоспособности. Обвинение просило для совладельца ВКБ семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2017 г. Ленинский районный суд оправдал Назарова. В декабре Самарский областной суд отменил решение первой инстанции, дело направили на новое рассмотрение. Производство по делу о взыскании с Олега Назарова и топ-менеджеров ВКБ 2,2 млрд руб. в это время было приостановлено по решению арбитражного суда.

Конкурсный управляющий "Волго-Камского банка" попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но желаемых результатов это не принесло. Кассационная инстанция также не поддержала арбитражного управляющего. Как сказано в материалах дела на сайте суда, по его мнению, в рамках уголовного дела рассматривается лишь часть эпизодов и только с участием Олега Назарова, в то время как предметом рассмотрения по обособленному спору являются действия пяти ответственных лиц. Как поясняют юристы, обжаловать решение суда теперь можно только в Верховном суде РФ.

Также юристы отмечают, что Олег Назаров в случае оправдательного приговора останется одним из фигурантов дела о взыскании 2,2 млрд рублей.

Как поясняет Диана Маклозян, руководитель юридического департамента HEADS Consulting, конкурсному управляющему надо будет доказывать (в случае отказа в привлечении Олега Назарова к уголовной ответственности), что эпизоды, которые являются предметом рассмотрения иска в арбитражном суде, не были рассмотрены в рамках уголовного дела", — сказано в сообщении.

По словам партнера юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрия Клеточкина, оправдательный приговор не является препятствием в доказывании наличия оснований для субсидиарной ответственности. "Обвинительный приговор будет обязателен для арбитражного суда в части установления фактов, имели ли место определенные действия и кто их совершил. Правовую оценку фактов будет давать арбитражный суд. В любом случае, сейчас суд будет оценивать все эпизоды по привлечению к субсидиарной ответственности", — говорит юрист.