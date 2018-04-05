Полицейские составили семь протоколов о нарушении порядка во время матча "Крылья Советов" - "Спартак"

Сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение правил поведения в отношении семи болельщиков, посетивших матч "Крылья Советов"-"Спартак", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено", - уточнили в пресс-службе Главка.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России, в котором "Крылья Советов" принимали "Спартак", состоялся в среду, 4 апреля, на стадионе "Металлург". Игру посетили более 15,8 тыс. зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды "Спартак". В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 968 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 30 представителей частных охранных организаций.