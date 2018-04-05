16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейские составили семь протоколов о нарушении порядка во время матча "Крылья Советов" - "Спартак" Ремонтные работы на водоводе на ул. Ново-Садовой в Самаре продолжаются Из-за прорыва трубы с холодной водой дублер ул. Ново-Садовой превратился в бурную реку В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной На площади Куйбышева установят гигантский экран

Общество

Полицейские составили семь протоколов о нарушении порядка во время матча "Крылья Советов" - "Спартак"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати

Сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение правил поведения в отношении семи болельщиков, посетивших матч "Крылья Советов"-"Спартак", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено", - уточнили в пресс-службе Главка.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России, в котором "Крылья Советов" принимали "Спартак", состоялся в среду, 4 апреля, на стадионе "Металлург". Игру посетили более 15,8 тыс. зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды "Спартак". В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 968 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 30 представителей частных охранных организаций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Привольный 04 апреля 2018 14:14 В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

Дима Демиденко 29 марта 2018 12:28 В Самаре почтили память погибших в Кемерово

Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?

Павел Иванов 27 марта 2018 18:23 Олег Бойко: "В Самарской области все торговые центры безопасны"

В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Фото на сайте

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6