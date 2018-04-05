В Самаре ночью на ул. Революционной обгорели две иномарки

В четверг, 5 апреля, в 0:22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Революционной в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Opel и огонь повредил припаркованный поблизости автомобиль Hyundai.

Четыре пожарных с применением двух автоцистерн полностью затушили автомобили в 0:32. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.