В Самарской области на этой неделе потеплеет до 9°C

По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде апреля температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.
В пятницу, 6 апреля, переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит -0… -5°C, днем +3… +8°C. Ветер западный 3-8 м/с.
В субботу, 7 апреля, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от -0 до -5°C. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Воздух прогреется от +4 до +9°C. Ветер западный 8-13 м/с.
В воскресенье, 8 апреля, ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит -2… +3°C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит +3… +8°C. Ветер западный 8-13 м/с.
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...