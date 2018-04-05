Самарец ограбил АЗС, облив окно кассы какой-то жидкостью

В Самаре задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на АЗС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

30 марта примерно в 16:30 посетитель АЗС на ул. Дачной, угрожая работникам кассы, потребовал отдать наличные. Требования мужчина подкреплял намерением облить окно кассы жидкостью, предположительно, горючей. В итоге эти намерения злоумышленник выполнил. Для предотвращения дальнейших опасных действий сотрудники АЗС отдали ему 11 тыс. рублей.

Подозреваемого задержал на ул. Мориса Тореза экипаж ДПС по ориентировке. Самарец, по данным полиции, вел асоциальный образ жизни.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.