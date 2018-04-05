Самарец ограбил АЗС, облив окно кассы какой-то жидкостью

В Самаре задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на АЗС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
30 марта примерно в 16:30 посетитель АЗС на ул. Дачной, угрожая работникам кассы, потребовал отдать наличные. Требования мужчина подкреплял намерением облить окно кассы жидкостью, предположительно, горючей. В итоге эти намерения злоумышленник выполнил. Для предотвращения дальнейших опасных действий сотрудники АЗС отдали ему 11 тыс. рублей.
Подозреваемого задержал на ул. Мориса Тореза экипаж ДПС по ориентировке. Самарец, по данным полиции, вел асоциальный образ жизни.
По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.