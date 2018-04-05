Гостей чемпионата мира по футболу в регионе примут 382 гостиницы

С 2014 г. 382 объекта размещения Самарской области получили свидетельства о классификации. Их совокупный номерной фонд составляет 13,9 тыс. гостиничных номера, способных принять 32,4 тыс.человек.

Об этом, а также о других вопросах, касающихся сферы туризма и гостеприимства Самарской области, на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Новый пятизвездочный отель под южно-корейским брендом Lotte увеличит номерной фонд еще на 197 номеров разной классификации: "Стандарт", "Полулюкс", "Люкс", "Президентский", "Королевский". Таким образом, сегодняшний гостиничный сектор Самарской области удовлетворит потребности российских и иностранных болельщиков в полной мере. По предварительным оценкам, на каждый матч ЧМ в Самаре ожидается до 25 тыс. гостей.

Самый дешевый номер в гостинице категории "одна звезда" будет стоить 2250-4160 руб., самый дорогой в категории "пять звезд" - 15,6-75,3 тыс. рублей.

По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, вся работа по направлению "Гостеприимство" требует ориентации на статистику и опыт других стран-организаторов чемпионатов мира по футболу.

"Альтернативные средства размещения с учетом специфики категории болельщиков и лиц, путешествующих без билетов на матчи, их платежеспособности также будут востребованы. Как бы то ни было, у гостей должно надолго остаться положительное впечатление о местном гостеприимстве, а главное - желание когда-нибудь вернуться сюда", - отметил он.

Напомним, в Самаре матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала - 2 июля, матч 1/4 финала - 7 июля 2018 года.