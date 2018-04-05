Губерния получит почти 274 млн руб. в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018

В понедельник, 2 апреля, на сайте правительства РФ размещено распоряжение "О распределении межбюджетных трансфертов в рамках подготовки к проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу".

Согласно документу, между 10 субъектами страны распределены межбюджетные трансферты на сумму 2,6 млрд рублей. Из них Самарская область получит 273,9 млн рублей. Средства направят на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.