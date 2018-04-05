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Команда Самарской области выиграла первенство России по футзалу (спорт глухих)

ВОРОНЕЖ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Воронежской области состоялось первенство России по футзалу (спорт глухих) среди юношей 14-18 лет. В нем принимали участие 10 команд, составленные из игроков, имеющих нарушения слуха. Золотые награды завоевала команда Самарской области.

Самарскую область представляла  юношеская  команда слабослышащих футболистов, сформированная из спортсменов СДЮСШОР №9 (Самара). Старший тренер - Вячеслав Богданов, тренер - Сергей Доркичев.

Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу. В финале самарцы разгромили команду Московской области – 10:4. Общий счет забитых и пропущенных мячей составил 50:6, что является рекордом соревнований.

Лучшим игроком турнира стал Дзинтарс Танцис (Самара). Лучшим вратарем – Тимур Терентьев (Самара).

По итогам соревнований три спортсмена Самарской команды были отобраны в состав юношеской сборной команды РФ по футзалу (до 18 лет) для участия в I Всемирных Юношеских Играх среди инвалидов по слуху, которые состоятся в 2019 году в Ереване (Армения).

Состав самарской команды: Терентьев Тимур, Потапов Никита, Куркин Михаил,  Никифоров Александр,  Хоровинников Андрей, Судариков Никита, Носов Илья Шептуховский Даниил, Танцис Дзинтарс, Веденеев Александр, Веденеев Даниил, сообщает министерство спорта Самарской области.

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