Команда Самарской области выиграла первенство России по футзалу (спорт глухих)

В Воронежской области состоялось первенство России по футзалу (спорт глухих) среди юношей 14-18 лет. В нем принимали участие 10 команд, составленные из игроков, имеющих нарушения слуха. Золотые награды завоевала команда Самарской области.
Самарскую область представляла юношеская команда слабослышащих футболистов, сформированная из спортсменов СДЮСШОР №9 (Самара). Старший тренер - Вячеслав Богданов, тренер - Сергей Доркичев.
Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу. В финале самарцы разгромили команду Московской области – 10:4. Общий счет забитых и пропущенных мячей составил 50:6, что является рекордом соревнований.
Лучшим игроком турнира стал Дзинтарс Танцис (Самара). Лучшим вратарем – Тимур Терентьев (Самара).
По итогам соревнований три спортсмена Самарской команды были отобраны в состав юношеской сборной команды РФ по футзалу (до 18 лет) для участия в I Всемирных Юношеских Играх среди инвалидов по слуху, которые состоятся в 2019 году в Ереване (Армения).
Состав самарской команды: Терентьев Тимур, Потапов Никита, Куркин Михаил, Никифоров Александр, Хоровинников Андрей, Судариков Никита, Носов Илья Шептуховский Даниил, Танцис Дзинтарс, Веденеев Александр, Веденеев Даниил, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
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