Владимир Ножин переизбран гендиректором Гипровостокнефти

Совет директоров АО "Гипровостокнефть" решил назначить генеральным директором Общества Ножина Владимира Матвеевича с 5 апреля 2018 г. по 5 апреля 2019 года.

Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Напомним, Владимир Ножин возглавил один из крупнейших российских проектных институтов нефтяной промышленности год назад, в апреле 2017 года. До того с 2007 г. по 2011 г. Ножин возглавлял крупнейшее предприятие самарского рынка нефтедобычи - АО "Самаранефтегаз". В 2013 г. он занял один из ключевых постов в структуре Зарубежнефти.