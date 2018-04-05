Владимир Ножин переизбран гендиректором Гипровостокнефти

Совет директоров АО "Гипровостокнефть" решил назначить генеральным директором Общества Ножина Владимира Матвеевича с 5 апреля 2018 г. по 5 апреля 2019 года.
Информация об этом опубликована на портале раскрытия.
Напомним, Владимир Ножин возглавил один из крупнейших российских проектных институтов нефтяной промышленности год назад, в апреле 2017 года. До того с 2007 г. по 2011 г. Ножин возглавлял крупнейшее предприятие самарского рынка нефтедобычи - АО "Самаранефтегаз". В 2013 г. он занял один из ключевых постов в структуре Зарубежнефти.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее