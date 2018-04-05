В центрах продаж и обслуживания Ростелекома теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

"Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, - говорит генеральный директор ООО "Ростелеком - Розничные системы" Арвидас Алутис. - Наша задача - сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте - в центрах продаж и обслуживания Ростелекома.

Ростелеком также предлагает тарифный план "Игровой" на услугу "Домашний Интернет", разработанный специально для геймеров. Благодаря ему интернет-пользователи получают надежный высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.