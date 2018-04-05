В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека

В четверг, 5 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 34-летнего водителя Mitsubishi Lancer, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, около 13:40 он ехал по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовой и поворачивал налево - на ул. Александра Матросова в направлении ул. Свободы. Напротив дома № 90 по ул. Победы автомобилист столкнулся с встречным ВАЗ-21140 под управлением 40-летнего мужчины.
В результате аварии различные травмы получили два пассажира "четырнадцатой" 53 и 51 года и 37-летняя пассажирка Mitsubishi. Пострадавших доставили в лечебное учреждение.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !