В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека

В четверг, 5 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 34-летнего водителя Mitsubishi Lancer, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, около 13:40 он ехал по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовой и поворачивал налево - на ул. Александра Матросова в направлении ул. Свободы. Напротив дома № 90 по ул. Победы автомобилист столкнулся с встречным ВАЗ-21140 под управлением 40-летнего мужчины.

В результате аварии различные травмы получили два пассажира "четырнадцатой" 53 и 51 года и 37-летняя пассажирка Mitsubishi. Пострадавших доставили в лечебное учреждение.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.