Неделя науки в СГЭУ обещает немало открытий

9 апреля, в понедельник, в Самарском государственном экономическом университете начинает свою работу VI Международный научно-инновационный форум по самой обсуждаемой в научном и деловом мире теме - "Цифровая трансформация региональной экономики: вызовы, тенденции, новые возможности". По традиции, ученые СГЭУ уже шесть лет подряд на Днях науки поднимают самые разные вопросы экономического развития страны и региона.
И в этом году они намерены затронуть темы, которые будут полезны и интересны представителям различных сфер общества: бизнесу, органам власти и просто желающим понять, как жить в современных экономических реалиях.
Так, на пленарном заседании 9 апреля участники форума обсудят стратегию развития России, пределы ее экономического роста и возможности преодоления стагнации, проблемы мировой экономики и место России в условиях современной глобальной неопределенности. А также о необратимой и уже наступившей во многих сферах цифровизации экономики. Кроме того, совместно с представителями банковской сферы проанализируют цифровые технологии в финансовых отношениях, обсудят денежно-кредитную политику Центрального банка РФ на современном этапе.
В работе форума традиционно участвует и студенческое научное сообщество СГЭУ, поднимая самые разные темы - от криптовалют как феномена цифровой экономики до новых подходов к налогообложению самозанятых граждан.
Как уже было сказано, форум продлится пять дней, и каждый день в стенах СГЭУ будет работать до девятнадцати различных секции и мастер-классов. Например, можно будет погрузиться в набирающую сегодня популярность методику работы с научными текстами - технику медленного чтения. Вместе с модератором желающие смогут более глубоко осмыслить фрагменты научной литературы. Или интересная для широкого круга людей тема об особенностях финансовой системы, в частности, как не стать жертвами мошенников. Планируется панельная дискуссия с размышлениями о мире в год 100-летия Гражданской войны в России. Специалисты разного профиля - историки, лингвисты, культурологи, экономисты - обсудят влияние событий 1918-1922 годов на формирование нового мира.
И это только несколько вопросов первого дня работы форума. Остальные не менее насыщенны и актуальны: экспертные оценки на предмет функционирования государственно-частного партнерства в регионе, проблемы статистики в цифровой экономике. Практикующих инвесторов может заинтересовать круглый стол по вопросам инвестирования в фондовый рынок России, рассказ о методике, которая предостережет от ненужных вложений.
Также интерес широкой аудитории должен вызвать телемост с Казанью, Пензой, Омском под названием "От логистики до нейромаркетинга" - о том, как применение современных инструментов и методов нейромаркетинга позволит модернизировать возможности логистики и маркетинга в профессиональной среде.
Кроме того, влияние санкций на потребительский рынок России обсудят с представителями бизнеса, торговыми сетями, туристическими компаниями.
И наконец, почему наука снова в моде, проблема подготовки кадров в условиях цифровой экономики. Эти и многие другие актуальные вопросы экономического развития будут подробно и разносторонне затронуты на международном форуме в СГЭУ.
Подробная программа форума - на официальном сайте университета: http://www.sseu.ru/sites/default/files/2018/03/nedelya_nauki_2018_1.pdf.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)