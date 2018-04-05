Неделя науки в СГЭУ обещает немало открытий

9 апреля, в понедельник, в Самарском государственном экономическом университете начинает свою работу VI Международный научно-инновационный форум по самой обсуждаемой в научном и деловом мире теме - "Цифровая трансформация региональной экономики: вызовы, тенденции, новые возможности". По традиции, ученые СГЭУ уже шесть лет подряд на Днях науки поднимают самые разные вопросы экономического развития страны и региона.

И в этом году они намерены затронуть темы, которые будут полезны и интересны представителям различных сфер общества: бизнесу, органам власти и просто желающим понять, как жить в современных экономических реалиях.

Так, на пленарном заседании 9 апреля участники форума обсудят стратегию развития России, пределы ее экономического роста и возможности преодоления стагнации, проблемы мировой экономики и место России в условиях современной глобальной неопределенности. А также о необратимой и уже наступившей во многих сферах цифровизации экономики. Кроме того, совместно с представителями банковской сферы проанализируют цифровые технологии в финансовых отношениях, обсудят денежно-кредитную политику Центрального банка РФ на современном этапе.

В работе форума традиционно участвует и студенческое научное сообщество СГЭУ, поднимая самые разные темы - от криптовалют как феномена цифровой экономики до новых подходов к налогообложению самозанятых граждан.

Как уже было сказано, форум продлится пять дней, и каждый день в стенах СГЭУ будет работать до девятнадцати различных секции и мастер-классов. Например, можно будет погрузиться в набирающую сегодня популярность методику работы с научными текстами - технику медленного чтения. Вместе с модератором желающие смогут более глубоко осмыслить фрагменты научной литературы. Или интересная для широкого круга людей тема об особенностях финансовой системы, в частности, как не стать жертвами мошенников. Планируется панельная дискуссия с размышлениями о мире в год 100-летия Гражданской войны в России. Специалисты разного профиля - историки, лингвисты, культурологи, экономисты - обсудят влияние событий 1918-1922 годов на формирование нового мира.

И это только несколько вопросов первого дня работы форума. Остальные не менее насыщенны и актуальны: экспертные оценки на предмет функционирования государственно-частного партнерства в регионе, проблемы статистики в цифровой экономике. Практикующих инвесторов может заинтересовать круглый стол по вопросам инвестирования в фондовый рынок России, рассказ о методике, которая предостережет от ненужных вложений.

Также интерес широкой аудитории должен вызвать телемост с Казанью, Пензой, Омском под названием "От логистики до нейромаркетинга" - о том, как применение современных инструментов и методов нейромаркетинга позволит модернизировать возможности логистики и маркетинга в профессиональной среде.

Кроме того, влияние санкций на потребительский рынок России обсудят с представителями бизнеса, торговыми сетями, туристическими компаниями.

И наконец, почему наука снова в моде, проблема подготовки кадров в условиях цифровой экономики. Эти и многие другие актуальные вопросы экономического развития будут подробно и разносторонне затронуты на международном форуме в СГЭУ.

Подробная программа форума - на официальном сайте университета: http://www.sseu.ru/sites/default/files/2018/03/nedelya_nauki_2018_1.pdf.