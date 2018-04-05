ЦБ сам займется санацией АвтоВАЗабанка

Банк России утвердил план участия в предупреждении банкротства АвтоВАЗбанка (АО Банк АВБ), возложив функции временной администрации по управлению банком на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС, специализируется на финансовом оздоровлении кредитных организаций с участием Банка России).

Информация об этом опубликована на сайте ЦБ РФ.

"Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств", — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в июле 2015 г. санатором АвтоВАЗбанка был выбран Промсвязьбанк. Тогда АСВ за счет кредита Банка России выдал Промсвязьбанку на санацию АВБ 18,2 млрд руб. сроком на десять лет. План участия предусматривал приобретение Промсвязьбанком контрольного пакета акций АВБ, а также дальнейшее его присоединение до 1 сентября 2022 года. По данным официального сайта Банка России, на данный момент 100% акций АВБ принадлежат Промсвязьбанку.

Однако с декабря 2017 г. Промсвязьбанк сам проходит процедуру санации через ФКБС. После начала процедур по оздоровлению Промсвязьбанка зампред ЦБ Василий Поздышев, по информации федеральных СМИ, заявлял что АВБ нуждается в докапитализации на 15 млрд рублей.

Напомним, АвтоВАЗбанк был создан в 1988 г. для кредитования, расчетов и кассового обслуживания предприятий АвтоВАЗа, а в 1998 г. банк впервые пережил санацию. В 2001 г. АВБ был продан банку "Глобэкс", а в 2005 г. Владельцами 93,4 % акций банка стали несколько компаний, подконтрольных топ-менеджерам Автовазбанка: основными бенефициарами стали Елена Казымова, Николай Таран и Вера Прокопенко.

По данным banki.ru, активы нетто Автовазбанка по состоянию на 1 марта 2018 г. Составляют 128,7 млрд руб., чистый убыток — 4,8 млрд рублей.