В Самаре началась аккредитация такси для работы на ЧМ-2018

В четверг, 5 апреля, в Самаре началась добровольная аккредитация такси, которые будут осуществлять перевозку болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

К работе будут допущены лица, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Самарской области и водительское удостоверение соответствующей категории. Проверят заявителя и на отсутствие неоплаченных штрафов ГИБДД.

Сообщается, что отдельные требования предъявляются к автомобилям. Каждая машина, претендующая на аккредитацию, должна быть оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS, кондиционером или системой климат-контроля, иметь экологический класс транспортного средства не ниже Евро 4, детское удерживающее устройство и терминал для безналичной оплаты проезда. Кроме того, в обязательные условия для аккредитации такси входят возможность заказа такси через мобильное приложение или через сайт в сети Интернет и наличие в таксопарке оператора со знанием английского языка.

Максимальное число автомобилей, на которые одновременно могут быть выданы свидетельства об аккредитации, - 500 единиц.

Документы для регистрации принимаются до 1 июня. По итогам аккредитации на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог региона будет создан электронный реестр перевозчиков.

Стоит отметить, что аккредитация дает право на въезд транспортных средств в зоны, прилегающие к аэропорту, авто- и железнодорожному вокзалам, предматчевым тренировочным площадкам, площадке Фестиваля болельщиков и местам размещения клиентских групп, за исключением периметра безопасности стадиона "Самара Арена".