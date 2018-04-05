В Самаре началась аккредитация такси для работы на ЧМ-2018

В четверг, 5 апреля, в Самаре началась добровольная аккредитация такси, которые будут осуществлять перевозку болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.
К работе будут допущены лица, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Самарской области и водительское удостоверение соответствующей категории. Проверят заявителя и на отсутствие неоплаченных штрафов ГИБДД.
Сообщается, что отдельные требования предъявляются к автомобилям. Каждая машина, претендующая на аккредитацию, должна быть оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS, кондиционером или системой климат-контроля, иметь экологический класс транспортного средства не ниже Евро 4, детское удерживающее устройство и терминал для безналичной оплаты проезда. Кроме того, в обязательные условия для аккредитации такси входят возможность заказа такси через мобильное приложение или через сайт в сети Интернет и наличие в таксопарке оператора со знанием английского языка.
Максимальное число автомобилей, на которые одновременно могут быть выданы свидетельства об аккредитации, - 500 единиц.
Документы для регистрации принимаются до 1 июня. По итогам аккредитации на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог региона будет создан электронный реестр перевозчиков.
Стоит отметить, что аккредитация дает право на въезд транспортных средств в зоны, прилегающие к аэропорту, авто- и железнодорожному вокзалам, предматчевым тренировочным площадкам, площадке Фестиваля болельщиков и местам размещения клиентских групп, за исключением периметра безопасности стадиона "Самара Арена".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.