В Новокуйбышевске вынесли приговор мигранту, оскорбившему полицейского

В апреле вступил в силу приговор, вынесенный гражданину Узбекистана, которого осудили за оскорбление полицейского.

Как сообщает прокуратура Самарской области, 22 октября мужчину задержали в Новокуйбышевске и доставили в местную больницу для медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Там он устроил настоящий "концерт": вел себя агрессивно, матерился, в том числе в адрес одного из полицейских.

Страж порядка посчитал, что его честь и достоинство были унижены, после чего на мигранта возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

2 марта уголовное дело рассмотрели в суде, там мужчина полностью признал вину и извинился перед стражем порядка, которого оскорбил.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому штраф 7 000 руб. в доход государства.

3 апреля приговор вступил в силу.