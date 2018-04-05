В Новокуйбышевске вынесли приговор мигранту, оскорбившему полицейского

В апреле вступил в силу приговор, вынесенный гражданину Узбекистана, которого осудили за оскорбление полицейского.
Как сообщает прокуратура Самарской области, 22 октября мужчину задержали в Новокуйбышевске и доставили в местную больницу для медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Там он устроил настоящий "концерт": вел себя агрессивно, матерился, в том числе в адрес одного из полицейских.
Страж порядка посчитал, что его честь и достоинство были унижены, после чего на мигранта возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").
2 марта уголовное дело рассмотрели в суде, там мужчина полностью признал вину и извинился перед стражем порядка, которого оскорбил.
Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому штраф 7 000 руб. в доход государства.
3 апреля приговор вступил в силу.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.