Дмитрий Бузлаев назначен генеральным директором АО "Транснефть-Приволга"

Генеральным директором АО "Транснефть-Приволга" 3 апреля 2018 года назначен Дмитрий Юрьевич Бузлаев, занимавший ранее пост главного инженера АО "Транснефть-Дружба".

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Приволга"

Дмитрий Бузлаев родился в г. Кстово Горьковской области в 1974 году. В 1996 году окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное строительное училище по специальности "инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений". В 2002 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Профессиональная переподготовка по программе "Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

В системе ПАО "Транснефть" Д.Бузлаев работает с 1999 года. Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции "Горький" Горьковского нефтепроводного управления ОАО "Верхневолжскнефтепровод". За одиннадцать лет Д.Бузлаев прошел трудовой путь от рабочей должности до руководящих постов в ОАО "Верхневолжскнефтепровод".

С февраля 2010 года Д.Бузлаев работал в АО "Транснефть-Дружба" заместителем генерального директора по эксплуатации, а с 2012 года - главным инженером.

За большой вклад в развитие нефтепроводной отрасли Дмитрий Бузлаев неоднократно отмечен ведомственными и корпоративными наградами.