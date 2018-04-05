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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Дмитрий Бузлаев назначен генеральным директором АО "Транснефть-Приволга"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральным директором АО "Транснефть-Приволга" 3 апреля 2018 года назначен Дмитрий Юрьевич Бузлаев, занимавший ранее пост главного инженера АО "Транснефть-Дружба".

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Приволга"

Дмитрий Бузлаев родился в г. Кстово Горьковской области в 1974 году. В 1996 году окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное строительное училище по специальности "инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений". В 2002 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Профессиональная переподготовка по программе "Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

В системе ПАО "Транснефть" Д.Бузлаев работает с 1999 года. Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции "Горький" Горьковского нефтепроводного управления ОАО "Верхневолжскнефтепровод". За одиннадцать лет Д.Бузлаев прошел трудовой путь от рабочей должности до руководящих постов в ОАО "Верхневолжскнефтепровод".

С февраля 2010 года Д.Бузлаев работал в АО "Транснефть-Дружба" заместителем генерального директора по эксплуатации, а с 2012 года - главным инженером.

За большой вклад в развитие нефтепроводной отрасли Дмитрий Бузлаев неоднократно отмечен ведомственными и корпоративными наградами.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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