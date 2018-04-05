В Похвистневском районе мужчину будут судить за телефонное мошенничество

Похвистневская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. он звонил на разные номера телефонов и от имени близких родственников абонентов просил срочно передать или перечислить от 4 тыс. до 70 тыс. рублей. Обманутые жертвы переводили средства на номер телефона или отдавали наличными при встрече, на которой мошенник представлялся другом попавшего в беду родственника.

Всего злоумышленник похитил более 265 тыс. руб. и покушался на хищение еще 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Похвистневский районный суд для рассмотрения.