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Преступления Происшествия

В Похвистневском районе мужчину будут судить за телефонное мошенничество

ПОХВИСТНЕВО. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. он звонил на разные номера телефонов и от имени близких родственников абонентов просил срочно передать или перечислить от 4 тыс. до 70 тыс. рублей. Обманутые жертвы переводили средства на номер телефона или отдавали наличными при встрече, на которой мошенник представлялся другом попавшего в беду родственника.

Всего злоумышленник похитил более 265 тыс. руб. и покушался на хищение еще 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Похвистневский районный суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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