Пожар на списанном танкере ликвидировали

В четверг, 5 апреля, в 15:15, ликвидировали пожар на списанном танкере на ул. Белорусской в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о пожаре в рубке списанного танкера, который рабочие распиливали на металлолом, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:41. Площадь возгорания сначала составляла 100 кв. м, но потом увеличилась до 360 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".
В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:15.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?