Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары

Встреча прошла в Самарском епархиальном управлении. В ней приняли участие секретарь Самарского епархиального управления протоиерей Андрей Зуев и первый замглавы администрации Самары Владимир Василенко, сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Митрополит Сергий отметил в беседе, что всегда интересуется жизнью города, особенно вопросами церковно-административных отношений.

Управляющий Самарской митрополией обсудил с главой Самары развитие церковной жизни в городе, в том числе вопросы предоставления земельных участков под строительство храмов и детских духовно-просветительских центров, а также благоустройство территории вокруг храма Святой Софии Премудрости Божией.

Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила митрополита Сергия за то, что Самарская епархия проводит большую работу по сохранению семейных ценностей, а также занимается патриотическим, духовно-просветительским воспитанием молодежи.