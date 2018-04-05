Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ

В четверг, 5 апреля, под председательством президента РФ Владимира Путина в Кремле прошло заседание Государственного совета, посвященное содействию развитию конкуренции. В заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Открывая Госсовет, президент обозначил целый ряд задач, которые стоят перед всеми уровнями власти в сфере создания благоприятных условий ведения бизнеса.

"Фундаментальная значимость конкуренции определена Конституцией России. И это направление - одно из магистральных для достижения целей, о которых было сказано в послании, - подчеркнул Владимир Путин. - Справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

В ходе Госсовета особое внимание было уделено вопросам строгого соблюдения антимонопольного законодательства. Президент подчеркнул: важно не допускать монополизации рынка государственными структурами и компаниями с госучастием, что препятствует развитию малого и среднего бизнеса, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов. За четыре года было принято четыре пакета антимонопольных законов. Сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет.

"Проще работать со своими МУПами, ГУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства, низкое качество продукции. В итоге от этого страдают потребители, граждане России", - заявил Владимир Путин.

Курс на оздоровление региональной экономики, преодоление административных барьеров, развитие конкуренции были обозначены одним из приоритетов с первых дней работы Дмитрия Азарова на посту главы региона.

"Мы проанализировали итоги размещения государственных и муниципальных заказов в прошлые годы. Очевидно, что конкуренция была недостаточной. Как правило, небольшой пул компаний выигрывал основную массу заказов. Говорить о конкуренции, по большому счету, не приходилось", - подчеркнул Дмитрий Азаров, комментируя итоги Госсовета.

Сегодня в регионе перестраивается функционирование министерств и ведомств, идет системная работа по повышению инвестиционной привлекательности, внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, разработанных Агентством стратегических инициатив.

Так, за последние месяцы в сфере строительства был принят комплекс мер по снижению административных барьеров. Сократились сроки рассмотрения документов, а участники рынка получили возможность оформления и получения документации через МФЦ.

"За последние месяцы сделан серьезный шаг вперед. Это, в том числе, отразилось на наших показателях в федеральных рейтингах", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона также подчеркнул, что в регионе принимаются меры для создания конкурентной среды в сферах, которые ранее были фактически закрыты для частных компаний.

"Идет работа по привлечению частных инвесторов и компаний в сферы, которые были закрыты для ведения бизнеса, в которых работали муниципальные и государственные предприятия. Сегодня мы начинаем эти сферы открывать. Впереди - реорганизация и МУПов, и ГУПов, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества".

Еще одно важное направление, которые было обозначено президентом в ходе Госсовета, - расширение доступа организаций третьего сектора к выполнению госзаказа. На необходимость более активного привлечения НКО к работе с региональными и муниципальными заказами кабинету министров неоднократно указывал глава региона. Особенно востребованными эти организации будут в сфере соцподдержки и защиты населения.

"Задача, которая поставлена президентом России, будет решена. Мы откорректируем свои планы и мероприятия, дорожные карты в соответствии с поручениями, которые прозвучали от президента на Госсовете, сделаем это в кратчайшие сроки. Уверен, это создаст основу опережающего развития экономики Самарской области", - резюмировал глава региона.