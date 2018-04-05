Прокуратура добилась через суд закрытия двух сайтов по продаже поддельных дипломов

Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил два иска Куйбышевской транспортной прокуратуры, признав запрещенными в России два сайта с предложениями без прохождения обучения приобрести поддельные дипломы высших учебных заведений Самарской области, в том числе СамГУПС, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По словам ведомства, эти сайты их сотрудники обнаружили во время планомерной работы по мониторингу интернета.
Продажа поддельных дипломов подпадает под ст. 327 УК РФ ("Использование и (или) сбыт подложного документа"). Более того, использование подобных документов гражданами без специальной подготовки может привести к авариям на железнодорожном транспорте и создает угрозу безопасности перевозок.
После вступления в силу судебных решений прокуратура проконтролирует их исполнение, а именно прекращение доступа пользователей к запрещенной информации.
Работа по мониторингу интернет-ресурсов с запрещенной информацией продолжится.
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