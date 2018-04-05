Комиссия по делам несовершеннолетних обсудила подростковую преступность

В четверг, 5 апреля, состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области. Заседание провела врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся мер, направленных на предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой среде, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Представитель ГУВД по Самарской области отметил, что по итогам первых двух месяцев 2018 года в регионе наблюдается снижение подростковой преступности на 10,7%. На 15% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% - краж из квартир, на 25% - мошенничеств, на 85,7% - преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, на 26,7% - совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 9,4% - группой несовершеннолетних или при их участии. В то же время зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 12,5% (с 273 до 307). При этом более половины составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксана Чуракова в своем докладе сделала акцент на первичной профилактике правонарушений среди детей и подростков. По ее словам, существенное значение в предупреждении криминальных проявлений несовершеннолетних имеет система дополнительного образования. В 2017 году общий охват вовлечения в нее детей и подростков составил 78,5%. В образовательных учреждениях при профилактической работе с трудными подростками применяется индивидуальный подход.

О.Чуракова отметила, что в области продолжается работа по внедрению служб школьной медиации, сейчас их 65. Планируется, что к концу года будет создано более ста. К настоящему времени школьными службами примирения решено 659 конфликтных ситуаций, через них прошло 2 997 подростков и 198 взрослых.

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области, председатель межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области Александр Нефедов: "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна быть всесторонней. Правовое информирование, охват дополнительным образованием, причем занятиями, которые действительно востребованы ребятами, снижение эмоциональной нагрузки на детей, неформальное взаимодействие с родителями, деятельность школьных психологов, выявление и контроль неблагополучных семей, оказание социальной помощи, своевременная постановка трудных подростков на внутришкольный учет - все это большая, каждодневная, комплексная работа. Ее результаты влияют и на жизнь наших детей, и на развитие общества в целом".