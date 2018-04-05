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Соцподдержка Общество

Почти 26 тыс. самарских детей получат в этом году пасхальную выплату в размере 1500 руб

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область – один из немногих регионов России, где существует такая мера соцподдержки, как ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Пасхи. Накануне ее получила семья Хохловых-Мишиных - мама, папа, сын и три дочери. Они живут в уютной трехкомнатной квартире в высотке на 5-й просеке в Самаре.

"Я знаю, что пасхальная выплата есть не во всех регионах, а мы ее получаем уже не первый год, — говорит мама Ирина. — Мне к празднику по 1500 на каждого ребенка на карточку перечислили".
Эту выплату получают семьи постоянных жителей Самарской области, воспитывающие четыре и более несовершеннолетних детей, а также одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей. В 2017 году было произведено 25328 выплат на сумму 37 млн 907,5 тыс. руб, в 2018-м планируется произвести 25887 выплат на 38 млн 398 тыс. руб. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова эту выплату получат даже малыши, родившиеся до 8 апреля включительно, родители смогут ее оформить до 31 мая. Теперь не нужно обновлять пакет документов на выплату, один раз соберете — и будете получать ее каждый год, пока имеете на это право.

"Мы считаем, что нам никто ничего не обязан, поэтому такая выплата и внимание областных властей вдвойне приятна, — говорит Ирина. — Стараемся тратить эти деньги на подарки для детей, а те же книги, например, стоят дорого. Да просто посетить интерактивную выставку или музей — это недешево. Поэтому очень важно, что к празднику у семьи появляются дополнительные средства, на которые можно побаловать ребятишек".

Сын Юрий заканчивает 11-й класс, старшая дочь Юлия — девятый, у них все мысли и разговоры о выпускных экзаменах.

Юля любит готовить, чаще всего щи и борщи и собирается работать поваром или кондитером. На днях вот помогала бабушке печь куличи. Юрий намерен стать пожарным и готовится поступать в академию МЧС. Поэтому профильные предметы — физика и математика, плюс физподготовка, которую спортивный парень не считает для себя проблемой. Нормативы сдает легко.

"Пасха для нас — семейный праздник, — рассказывает Ирина. — Ребята знают, что такое храм, что в нем происходит, бывали там. Но мы все-таки светская семья. На Пасху  обычно красим яйца и при этом стараемся не повторять способ окраски: то на них рисуем различными красителями, то окунаем в краску, то заклеиваем. Наши бабушки пекут куличи, а потом мы едем к ним в гости с поздравлениями".
Я обратила внимание на неординарный стиль оформления квартиры и оказалось, что Ирина работала дизайнером интерьеров.

"Я всегда думала, что у меня будет максимум двое детей, — улыбается женщина. — А когда решили завести третьего ребенка, получилась двойная радость. О льготах, положенных многодетным, не думали. Просто мы очень любим детей".

Кроме пасхальной выплаты семья получает детские пособия, выплату к новому учебному года на всех четверых, в школе дети питаются бесплатно.

"До появления Сонечки и Ариши я работала, и доход у нас был повыше, — вспоминает Ирина. — Хуже стало, когда у девчонок обнаружились проблемы со здоровьем. Приходится заниматься их лечением и реабилитацией. Соня — инвалид по зрению, а у Ариши больная нога. И мне пришлось остаться с ними дома".

Сестрички учатся в одном классе. Мама регулярно возит их на занятия балетом, как она говорит: "не для достижений, а для поддержания формы". Балет нужнее Арине, чтобы растягивать ногу, но у Сони больше желания заниматься. Малышки с гордостью показали мне три медали и два кубка, так юных балерин поощряют за старание. Да и в школе девочки учатся хорошо: оценок в первом классе нет, но им чаще всего ставят веселые смайлики.

Папа Андрей на минутку забежал с работы и сразу показалось, что от этого большого и доброго мужчины смеха и шума в доме стало вдвое больше. Счастливая семья готовится к семейному празднику…

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 03:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

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