Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

В преддверие ЧМ-2018 дороги Самары помоют с шампунем. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.
"В апреле–мае пройдет сбор мусора, который накопился на прилотковой части дорог, и их промывка водой, — рассказал Виктор Ненашев. — Также в это время будут красить ограждения и столбы. А в июне перед чемпионатом мира с шампунем помоют проезжую часть улиц".
Последние комментарии
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.