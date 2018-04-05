Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

В преддверие ЧМ-2018 дороги Самары помоют с шампунем. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

"В апреле–мае пройдет сбор мусора, который накопился на прилотковой части дорог, и их промывка водой, — рассказал Виктор Ненашев. — Также в это время будут красить ограждения и столбы. А в июне перед чемпионатом мира с шампунем помоют проезжую часть улиц".