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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре в этом году посадят больше цветов, чем в прошлом

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. году в парках, скверах, на бульварах и вдоль дорог посадят 32 тыс. квадратных метров цветов. В прошлом году посадили 28 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Начать высадку цветов планируют в апреле. Упор сделают на самые устойчивые к погодным условиям цветы — тагетесы и петунии.

Виктор Ненашев также рассказал, что в рамках месячника по благоустройству в Самаре пройдут три субботника. 14 апреля пройдет Гагаринский субботник, приуроченный к Дню космонавтики.

Общегородской субботник состоится 21 апреля. В этот же день планируют провести пробный пуск 39 городских фонтанов, а с 1 мая они начнут работать в постоянном режиме. А 28 апреля наводить порядок во всем городе будут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Кроме уборки дворов, во время месячника планируют подготовить к летнему сезону жилой фонд: очистят и покрасят фасады, восстановят водосточные трубы, во дворах покрасят ограждения и декоративные заборы, приведут в порядок малые архитектурные формы.

Виктор Ненашев отметил, что всех жителей города, которые хотят принять участие в уборке, обеспечат необходимым инвентарем.

"Кроме субботников и средников администрации районов готовы рассмотреть любой день, когда жители пожелают убрать свой двор, — говорит Виктор Ненашев. — Главное — проинформировать об этом администрацию через ТОСы или старших по домам. Жителей обеспечат необходимым инвентарем в тот день, в который они хотят убираться. Также будет обеспечен вывоз с территории двора мусора, который они собрали. Административная комиссия района будет контролировать, чтобы мешки вывозились строго в течение суток".

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