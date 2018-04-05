В Самаре в этом году посадят больше цветов, чем в прошлом

В 2018 г. году в парках, скверах, на бульварах и вдоль дорог посадят 32 тыс. квадратных метров цветов. В прошлом году посадили 28 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.
Начать высадку цветов планируют в апреле. Упор сделают на самые устойчивые к погодным условиям цветы — тагетесы и петунии.
Виктор Ненашев также рассказал, что в рамках месячника по благоустройству в Самаре пройдут три субботника. 14 апреля пройдет Гагаринский субботник, приуроченный к Дню космонавтики.
Общегородской субботник состоится 21 апреля. В этот же день планируют провести пробный пуск 39 городских фонтанов, а с 1 мая они начнут работать в постоянном режиме. А 28 апреля наводить порядок во всем городе будут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
Кроме уборки дворов, во время месячника планируют подготовить к летнему сезону жилой фонд: очистят и покрасят фасады, восстановят водосточные трубы, во дворах покрасят ограждения и декоративные заборы, приведут в порядок малые архитектурные формы.
Виктор Ненашев отметил, что всех жителей города, которые хотят принять участие в уборке, обеспечат необходимым инвентарем.
"Кроме субботников и средников администрации районов готовы рассмотреть любой день, когда жители пожелают убрать свой двор, — говорит Виктор Ненашев. — Главное — проинформировать об этом администрацию через ТОСы или старших по домам. Жителей обеспечат необходимым инвентарем в тот день, в который они хотят убираться. Также будет обеспечен вывоз с территории двора мусора, который они собрали. Административная комиссия района будет контролировать, чтобы мешки вывозились строго в течение суток".
Последние комментарии
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.