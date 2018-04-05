16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов-2" провели два контрольных матча на "Металлурге" "Крылья Советов" начали подготовку к "Спартаку-2" "Спартак" выбил "Крылья Советов" из Кубка России - 3:1 Стадион "Металлург" готовят к кубковому матчу "Крыльев" со "Спартаком" "Крылья Советов" готовятся к матчу со "Спартаком"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к "Спартаку-2"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

В четверг, 5 апреля, "Крылья Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку ко второму домашнему поединку на этой неделе – против второй команды красно-белых. Занятие проходило на искусственном поле.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в игре со "Спартаком". Тренировка, носившая восстановительный характер, продолжалась около часа.

В ней принимали участие все футболисты "Крыльев Советов" за исключением Дениса Ткачука, продолжающего восстанавливаться от повреждения. После тренировки команда прошла восстановительные процедуры.

Матч 31-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" – "Спартак-2" состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6