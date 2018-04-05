"Крылья Советов" начали подготовку к "Спартаку-2"

В четверг, 5 апреля, "Крылья Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку ко второму домашнему поединку на этой неделе – против второй команды красно-белых. Занятие проходило на искусственном поле.
Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в игре со "Спартаком". Тренировка, носившая восстановительный характер, продолжалась около часа.
В ней принимали участие все футболисты "Крыльев Советов" за исключением Дениса Ткачука, продолжающего восстанавливаться от повреждения. После тренировки команда прошла восстановительные процедуры.
Матч 31-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" – "Спартак-2" состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
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