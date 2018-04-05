"Крылья Советов-2" провели два контрольных матча на "Металлурге"

В рамках подготовки к весенней части Первенства ПФЛ, вторая команда "Крыльев", 5 апреля, провела две контрольных встречи в Самаре. На третьем поле "Металлурга" подопечные Владимира Казакова принимали клуб "Химик-Август" из Чувашии и "Торпедо" Димитровград.

В первой встрече, на которую тренерский штаб выставил смешанный состав, "КС-2" победили 1:0. Решающий гол в первом тайме забил форвард Егор Рыжов.

Во втором поединке состав самарцев был более усиленным. К привычным фамилиям добавился полузащитник основной команды Святослав Георгиевский. В результате во втором матче было много острых обоюдных моментов и борьбы на поле, но счет так и не был открыт. В концовке матча арбитр назначил пенальти в ворота "КС-2", но голкипер Егор Любаков отразил этот удар. Итог - 0:0.

На игре присутствовал главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов, который наблюдал за ходом обеих встреч, сообщает официальный сайт клуба.