Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США), сообщает championat.com. Третья ракетка соревнований обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (13) со счетом 6:2, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Касаткина, которая является действующей победительницей турнира, выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал уроженка Тольятти поборется с немкой Юлией Гергес.