Анастасия Павлюченкова выступит на соревнованиях в Страсбурге

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова подтвердила свое участие в соревнованиях в Страсбурге, которые пройдут с 20 по 26 мая, сообщает gotennis.ru.

26-летняя Анастасия впервые выступит на турнире в Стратсбурге и стала первой подтвержденной участницей.