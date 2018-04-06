Канал "Россия" покажет программу-расследование об отравлении самарского банкира

В субботу, 7 апреля, в программе "Честный детектив" на канале "Россия" вновь поднимут тему отравления заместителя управляющего Самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, совершенного в марте 2012 года.
"Телегруппа приезжала еще в феврале, — рассказал изданию вдова погибшего Екатерина, которая обвинялась в убийстве мужа и была оправдана. — Я участвовала в съемках нескольких эпизодов. Знаю, что журналистам удалось договориться об интервью и с другой стороной. Теперь вот немного беспокоюсь, что же в результате выйдет на экран".
Журналисты также пообщались с сотрудниками СУ СК России по Самарской области, принимавшими участие в расследовании этого преступления.
По словам адвоката Василия Гурко, телевизионщиков больше интересовало, кого он подозревает в отравлении Пузикова.
"Мы с коллегой Андреем Карномазовым обстоятельно рассказали им об имеющихся в уголовном деле материалах и своих выводах, — рассказал Гурко. — Эта группа уже нам знакома: они приезжала в ноябре прошлого года, чтобы сделать сюжет об оправдании и освобождении нашей подзащитной. Думаю, что и на этот раз у них получится хороший сюжет".
Напомним, в 2015 и 2017 году вдова погибшего была признана виновной в отравлении мужа по мотиву ревности и получила первый раз 7 лет лишения свободы, а затем — 9 лет. Однако апелляционный суд отменил эти приговоры и во второй раз вынес оправдательный.
Сейчас Екатерина участвует в расследовании на правах потерпевшей и добивается привлечения к ответственности двоюродного брата погибшего мужа, которого подозревает в умышленном убийстве с целью овладения собственностью семьи банкира.
Ранее сюжеты об отравленном в Самаре банкире уже снимали телеканалы НТВ, "Первый канал" и "Россия-1". В последнем случае Екатерина Пузикова даже проходила исследование на полиграфе в шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.