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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самара будет включена в систему Tax Free

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самару включат в систему Tax Free, сообщил сайт Минпромторга РФ.

Фото: Минпромторг РФ

На стадии пилотного проекта Tax Free будет реализован в городах - организаторах чемпионата мира по футболу 2018. Сегодня это пока 15 локаций размещения организаций розничной торговли в четырех субъектах Российской Федерации, но в ближайшее время перечень территорий будет расширен.

Как сообщает Самарская таможня, закон о Tax Free заработал в России с 1 января 2018 года. Теперь иностранцы могут вернуть НДС за покупки на территории РФ. Нововведение коснулось только граждан иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Чтобы вернуть НДС, иностранцу необходимо в течение суток приобрести товары на сумму не менее 10 тыс. руб. в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом РФ. При выезде из России на таможне иностранец может вернуть сумму налога наличными или на карту.

Минпромторгом России совместно с Минфином России, ФТС России, ФНС России разработана вся необходимая нормативно-правовая база для реализации первого этапа проекта - в бумажном документообороте. На данный момент завершается непосредственная организация системы Tax Free в магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи и соответствующих аэропортах: Внуково, Шереметьево, Домодедово, Пулково, Аэропорт Сочи.

"Мы утвердили единый бренд пилотного проекта системы Tax Free в России для размещения в витринах магазинов, брошюрах и в аэропортах, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - В ближайшее время предполагается увеличение регионов проведения пилотного проекта за счет включения городов - организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. Мы рассчитываем, что после удачного пилотного проекта в конце этого года правительство примет решение о распространении системы Tax Free на всю страну".

Замминистра также отметил, что дальнейшее расширение перечня участников проекта возможно на втором этапе эксперимента - после перехода с бумажного документооборота на электронный, который запланирован на 1 октября 2018 года.

Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время распоряжением правительства РФ №173-р от 7 февраля 2018 г. утверждено восемь пунктов пропуска. Это автомобильный пункт пропуска Мамоново (Гжехотки), а также воздушные пункты пропуска Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска Владивосток.

Готовятся изменения в перечень пунктов пропуска, где будут оформляться документы на компенсацию НДС выезжающим иностранным гражданам. В данный документ планируется включить пункты пропуска, задействованные в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Воздушные пункты пропуска: Волгоград (Гумрак), Екатеринбург (Кольцово), Казань, Калининград (Храброво), Нижний Новгород (Стригино), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Саранск. Морские пункты пропуска: Санкт-Петербург (Большой порт), Санкт-Петербург (Пассажирский порт).

Принцип работы Tax Free в точности таков же, как за рубежом. Граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, покупают в российском магазине товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. На основе кассового чека после предъявления паспорта выдается специальный чек Tax Free. Уже в аэропорту представитель таможни подтверждает факт вывоза неиспользованного товара - то есть в упаковке, с бирками и этикетками, - ставит личную печать и отправляет багаж с товаром на ленту на сортировку. В обменном пункте, заключившем соглашения с операторами Tax Free, иностранный покупатель получает возврат наличными (или же, если хочет, возврат на карту), опускает проштампованные чеки в почтовый ящик оператора.

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