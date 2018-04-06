Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Сергием

Накануне Светлого праздника Воскресения Христова глава региона Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием вопросы взаимодействия регионального правительства и Самарской епархии.

Дмитрий Азаров и митрополит Сергий дали оценку результатам совместной работы правительства области и Русской православной церкви в решении социальных вопросов и наметили приоритетные направления сотрудничества.

Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации инициатив в сфере образования, а также совместной деятельности по сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению духовно-нравственных ориентиров, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи.

Дмитрий Азаров заверил, что правительство области готово к продолжению плодотворного сотрудничества по всем направлениям: "Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку".

Митрополит Сергий в ходе встречи обозначил самое важное направление диалога РПЦ и государства. "Наша главная задача сегодня - сберечь наших людей, и акцент сделать на детях. Мы должны чувствовать общую ответственность за будущее нашего Отечества", - подчеркнул глава митрополии.