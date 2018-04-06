Для борьбы с паводком КбшЖД сформирует противоразмывные поезда

Куйбышевская железная дорога сообщила о начале работы по подготовке объектов инфраструктуры к ледоходу и безопасному пропуску весенних и ливневых вод в Волго-Камском регионе Куйбышевской магистрали.
Отмечается, что на период паводка создан оперативный штаб, отвечающий за обеспечение бесперебойного и безопасного движения поездов, который возглавляет заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Шамиль Шайдуллин.
Работники путевого хозяйства уже проверили состояние мостов, убрали щиты, в настоящий момент производится вскрытие от снега кюветов и водоотводных канав.
"По опыту прошлых лет определены наиболее опасные участки, требующие повышенного внимания. С работниками локомотивных бригад и дежурными по станциям проведены инструктажи о порядке действий в случаях обнаружения подтопления или размыва. В рамках противопаводковых мероприятий приведен в готовность парк машин специальной техники: бульдозеры, экскаваторы, краны на железнодорожном ходу", - сообщает КбшЖД.
Всего в Волго-Камском регионе будут сформированы три специальных противоразмывных поезда, базирующиеся на станциях Ульяновск, Бугульма и Круглое Поле и оснащенных необходимым инвентарем и материалами (щебнем, бутовым камнем, круглым лесом и различными пиломатериалами).
"Своевременное проведение противопаводковых мероприятий в Волго-Камском регионе КбшЖД позволит обеспечить безопасное движение поездов и исключить случаи деформации земляного полотна", - отмечают железнодорожники.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.