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Преступления Происшествия

Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжским СУ на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера отдела организации грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов службы грузовой и коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Максима Н., сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Железнодорожник подозревается получении взятки в крупном размере.

"По версии следствия, подозреваемый в период 2016 и 2017 года незаконно получил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 300 тыс. рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, а именно за проверку и согласование чертежей, схем погрузки грузов на открытом подвижном составе", — указывается в сообщении.

В следственном ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия, приведшие к возбуждению уголовного дела проводили сотрудники Управления на транспорте МВД России по ПФО.

"Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела", — сообщили в следствии.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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