Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей

Приволжским СУ на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера отдела организации грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов службы грузовой и коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Максима Н., сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Железнодорожник подозревается получении взятки в крупном размере.

"По версии следствия, подозреваемый в период 2016 и 2017 года незаконно получил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 300 тыс. рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, а именно за проверку и согласование чертежей, схем погрузки грузов на открытом подвижном составе", — указывается в сообщении.

В следственном ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия, приведшие к возбуждению уголовного дела проводили сотрудники Управления на транспорте МВД России по ПФО.

"Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела", — сообщили в следствии.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.