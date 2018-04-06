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ЖКХ и благоустройство Общество

На благоустройство 2-й очереди набережной в Самаре выделят почти 4 млн рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по благоустройству 2-й очереди набережной реки Волги от бассейна СКА до завода "КИНАП", завершится 23 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести демонтажные работы, уложить плитку на дорожки и тротуары, устроить ограждения в течение 30 дней после подписания договора.

На это выделят 3,9 млн рублей.

Итоги подведут 27 апреля.

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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

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