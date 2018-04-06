На благоустройство 2-й очереди набережной в Самаре выделят почти 4 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по благоустройству 2-й очереди набережной реки Волги от бассейна СКА до завода "КИНАП", завершится 23 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет провести демонтажные работы, уложить плитку на дорожки и тротуары, устроить ограждения в течение 30 дней после подписания договора.
На это выделят 3,9 млн рублей.
Итоги подведут 27 апреля.
Последние комментарии
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет