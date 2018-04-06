На благоустройство 2-й очереди набережной в Самаре выделят почти 4 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по благоустройству 2-й очереди набережной реки Волги от бассейна СКА до завода "КИНАП", завершится 23 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести демонтажные работы, уложить плитку на дорожки и тротуары, устроить ограждения в течение 30 дней после подписания договора. На это выделят 3,9 млн рублей. Итоги подведут 27 апреля.