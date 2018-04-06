В пос. Ульяновка Кошкинского района приведут в порядок дорогу

Администрация с.п. Новая Кармала Кошкинского района объявила аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дорогу в пос. Ульяновка, сообщается на сайте госзакупок.
Победитель должен будет отсыпать щебнем дорогу от дома №1 до дома №32а по улице Ульяновской.
Он обязуется все успеть до 20 мая 2018 года. На работы выделят 1,1 млн рублей из бюджета сельского поселения.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 16 апреля, а итоги подведут 20 апреля.
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
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