В пос. Ульяновка Кошкинского района приведут в порядок дорогу

Администрация с.п. Новая Кармала Кошкинского района объявила аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дорогу в пос. Ульяновка, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будет отсыпать щебнем дорогу от дома №1 до дома №32а по улице Ульяновской.

Он обязуется все успеть до 20 мая 2018 года. На работы выделят 1,1 млн рублей из бюджета сельского поселения.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 16 апреля, а итоги подведут 20 апреля.