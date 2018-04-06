На капитальный ремонт Сызранской ЦГБ будет выделено более 50 млн рублей

В четверг, 5 апреля, на заседании городской думы глава Сызрани Николай Лядин сообщил, что министерство здравоохранения области выделит 51 млн руб. на капитальный ремонт центральной городской больницы. Такое решение принято по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В марте этого года администрация и гордума города Сызрани обратились к главе региона с просьбой выделить из областного бюджета средства на эти цели. Дмитрий Азаров во время своего первого рабочего визита в Сызрань посетил медучреждение и поручил подготовить сметную документацию для ремонта. Она была подготовлена в установленные сроки.

Также в четверг в больнице прошло совещание с участием глава Сызрани. По мнению медиков, основные вопросы возникнут при переводе пациентов из больничных отделений на время ремонта. Сейчас рассматриваются все возможные варианты. Николай Лядин уточнил, что ремонт начнется в ближайшее время и должен закончиться к сентябрю.