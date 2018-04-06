В Самаре уничтожили почти 300 кг санкционных турецких томатов

В Самаре уничтожили 288 кг турецких томатов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по области 6 апреля.

Специалисты ведомства вместе с сотрудниками Самарской таможни и Куйбышевской транспортной прокуратуры провели рейд на овощной базе Олимпийская в Самаре (ул. Дальневосточная).

В ходе проверки они выявили 48 ящиков свежих томатов общей массой 288 кг. Помидоры были завезены из Турции через Беларусь. На коробках были следы перемаркировки, часть этикеток была сорвана, а часть осталась.

По информации Россельхознадзора, для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию разрешен, но данная организация-производитель в реестр предприятий, которым разрешен ввоз томатов в РФ, не входит.

Все санкционные помидоры были уничтожены на овощной базе.