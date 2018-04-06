Самарский филиал "Ростелекома" к весеннему паводку готов

"Ростелеком" завершил противопаводковые мероприятия на территории Самарской области. Сохранность телекоммуникационных объектов, безопасную и бесперебойную работу сетей связи обеспечат 18 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 350 человек.
План действий разработан с учетом детального анализа паводковой ситуации прошлого года и прогнозов региональных подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Объекты филиала зарегистрированы в местных паводковых комиссиях и органах МЧС России как наиболее значимые в процессе управления силами и средствами при ликвидации стихийных бедствий.
К началу паводкового периода создан запас линейно-кабельных материалов, оборудования и горюче-смазочных материалов для резервных источников электроснабжения объектов связи. Во всех подразделениях филиала определен порядок пополнения запасов дизельного топлива для дизельных генераторов, проведена проверка средств аварийного энергообеспечения, а в местах возможного затопления — тщательное обследование состояния линий связи и вводных колодцев кабельной канализации компании.
С дорожными ремонтно-строительными организациями согласован порядок и сроки взрыва льда в районе автомобильных мостов, предусмотрена очистка водоотводных каналов под дорогами в зоне расположения линий связи Самарского филиала.
Проведена проверка сигналов оповещения филиала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, отработаны действия комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных весенним паводком в заданных параметрах условного подтопения.
По прогнозу максимальных уровней весеннего половодья ожидается подтопление на реке Большой Кинель в Кинельском районе, которое может затронуть город Кинель; в Кинель-Черкасском районе — город Отрадный и окрестные села; на реке Чагра в Хворостянском районе — деревни Дубовка, Хворостянка, Орловка, Новокуровка.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.