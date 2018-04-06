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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарский филиал "Ростелекома" к весеннему паводку готов

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" завершил противопаводковые мероприятия на территории Самарской области. Сохранность телекоммуникационных объектов, безопасную и бесперебойную работу сетей связи обеспечат 18 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 350 человек.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

План действий разработан с учетом детального анализа паводковой ситуации прошлого года и прогнозов региональных подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Объекты филиала зарегистрированы в местных паводковых комиссиях и органах МЧС России как наиболее значимые в процессе управления силами и средствами при ликвидации стихийных бедствий.

К началу паводкового периода создан запас линейно-кабельных материалов, оборудования и горюче-смазочных материалов для резервных источников электроснабжения объектов связи. Во всех подразделениях филиала определен порядок пополнения запасов дизельного топлива для дизельных генераторов, проведена проверка средств аварийного энергообеспечения, а в местах возможного затопления — тщательное обследование состояния линий связи и вводных колодцев кабельной канализации компании.

С дорожными ремонтно-строительными организациями согласован порядок и сроки взрыва льда в районе автомобильных мостов, предусмотрена очистка водоотводных каналов под дорогами в зоне расположения линий связи Самарского филиала.

Проведена проверка сигналов оповещения филиала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, отработаны действия комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных весенним паводком в заданных параметрах условного подтопения.

По прогнозу максимальных уровней весеннего половодья ожидается подтопление на реке Большой Кинель в Кинельском районе, которое может затронуть город Кинель; в Кинель-Черкасском районе — город Отрадный и окрестные села; на реке Чагра в Хворостянском районе — деревни Дубовка, Хворостянка, Орловка, Новокуровка.

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