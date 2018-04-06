Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Нижний Новгород

В пятницу, 6 апреля, глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. В ходе визита он посетил стадион "Нижний Новгород", который наряду со стадионом "Самара-Арена" примет матчи группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также игры 1/8 и ¼ финала.

Сейчас на нижегородской арене идут подготовительные работы к первому тестовому матчу — он должен состояться 15 апреля. Дмитрий Азаров поручил самарской команде организаторов игр ЧМ посетить тестовый матч в Нижнем Новгороде, а также 11 апреля в Калининграде.

Это позволит более предметно пройти цепочку организационных мероприятий и определить, где могут потребоваться дополнительные усилия при организации самарских матчей.

Кроме того, глава региона обсудил с нижегородскими коллегами и другие аспекты взаимодействия в рамках подготовки к ЧМ.

Проведение мирового первенства потребует от городов-организаторов скоординированных действий по организации туристических потоков, транспортировке и расселению большого числа болельщиков, а также делегаций стран-участниц.

По всем этим направлениям между Самарской и Нижегородской областью налажено самое тесное сотрудничество.