Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Нижний Новгород

В пятницу, 6 апреля, глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. В ходе визита он посетил стадион "Нижний Новгород", который наряду со стадионом "Самара-Арена" примет матчи группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также игры 1/8 и ¼ финала.
Сейчас на нижегородской арене идут подготовительные работы к первому тестовому матчу — он должен состояться 15 апреля. Дмитрий Азаров поручил самарской команде организаторов игр ЧМ посетить тестовый матч в Нижнем Новгороде, а также 11 апреля в Калининграде.
Это позволит более предметно пройти цепочку организационных мероприятий и определить, где могут потребоваться дополнительные усилия при организации самарских матчей.
Кроме того, глава региона обсудил с нижегородскими коллегами и другие аспекты взаимодействия в рамках подготовки к ЧМ.
Проведение мирового первенства потребует от городов-организаторов скоординированных действий по организации туристических потоков, транспортировке и расселению большого числа болельщиков, а также делегаций стран-участниц.
По всем этим направлениям между Самарской и Нижегородской областью налажено самое тесное сотрудничество.
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