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Преступления Происшествия

Полицейские задержали группу телефонных мошенников

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские вместе с коллегами из Тверской области пресекли деятельность мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемые имели необходимую телефонную базу и рассылали СМС с информацией о блокировке банковских карт жертв. По версии полиции, мошенники успели разослать около 10 тыс. сообщений. Когда обманутые граждане перезванивали по указанному номеру, им отвечал "сотрудник банка". Как установили правоохранители, это была 44-летняя женщина. Она инструктировала потерпевших как якобы разблокировать карту, выясняя у них персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через соцсеть просила перевести деньги, таким образом похищая их.

Поступившую сумму через банкоматы снимал второй участник группы — 30-летний мужчина.

По предварительным данным, за месяц злоумышленники похитили более 150 тыс. рублей.

Теперь все трое участников группы задержаны. Организатором мошенничеств был неоднократно судимый 40-летний житель Самарской области. В начале 2018 г. Смоленский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно за аналогичное преступление.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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