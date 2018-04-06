Уголовное дело об убийстве трех старушек прекращено

В Самарском областном суде официально вынесли решение о прекращении уголовного дела в отношении Павла Шайахметова.
Напомним, мужчину обвиняли в трех убийствах, совершенных весной 2017 года. По версии следствия, первое из них произошло 6 марта 2017 г. в городе Ярцево Смоленской области, два других — 25 и 27 марта в Самаре. В обоих случаях с места преступления пропадали ювелирные украшения, принадлежавшие убитым.
На первом заседании Павел Шайхметов объявил, что не признает вину и после задержания ему вкололи неизвестный препарат. Гособвинитель заявил, что это лишь способ защиты.
Как бы то ни было, в тот же день вскоре после окончания заседания Шайахметов покончил с собой. В связи с этим ведется проверка как в региональном Следственном комитете, так и в полиции.
А 5 апреля в Самарском областном суде прошло новое заседание по этому уголовному делу. Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшие не настаивали на продолжении судебного разбирательства, поэтому уголовное дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи со смертью подсудимого.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.