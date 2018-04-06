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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в двенадцать раз

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в Самарской области. За 2017 год жители региона совершили платежи на 175,5 млн рублей. Самыми популярными услугами стали оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play, а также погашение автомобильных штрафов.

Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Самарской области. За год оборот сервиса увеличился в двенадцать раз. Каждый пользователь сервиса сегодня проводит более двух операций в месяц, сумма одного платежа в регионе в среднем составляет 1306 рублей, этот показатель вырос втрое за 2017 год.

В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них — банковская карта "Другие правила" с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис "Мобильные накопления", который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиенты Tele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг — интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров, и круглосуточная консультация ветеринара.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Потенциал рынка мобильной коммерции стремительно растет и представляет большой интерес для операторов. Пользователям удобно совершать покупки и оплачивать услуги "здесь и сейчас". Оплата с личного мобильного счета — это простой и доступный сервис, и с каждым днем он становится все более востребованным. Следуя интересам наших клиентов, мы постоянно совершенствуем качество наших сервисов и расширяем спектр товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью счета мобильного телефона. В 2017 году Tele2 дополнила этот список более чем на десять тысяч позиций и одна из первых запустила сервис, позволяющий клиентам открывать выгодные вклады прямо с мобильного счета".

Гид потребителя

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