В Самарской области объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в двенадцать раз

Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в Самарской области. За 2017 год жители региона совершили платежи на 175,5 млн рублей. Самыми популярными услугами стали оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play, а также погашение автомобильных штрафов.
Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Самарской области. За год оборот сервиса увеличился в двенадцать раз. Каждый пользователь сервиса сегодня проводит более двух операций в месяц, сумма одного платежа в регионе в среднем составляет 1306 рублей, этот показатель вырос втрое за 2017 год.
В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них — банковская карта "Другие правила" с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис "Мобильные накопления", который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.
Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиенты Tele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг — интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров, и круглосуточная консультация ветеринара.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Потенциал рынка мобильной коммерции стремительно растет и представляет большой интерес для операторов. Пользователям удобно совершать покупки и оплачивать услуги "здесь и сейчас". Оплата с личного мобильного счета — это простой и доступный сервис, и с каждым днем он становится все более востребованным. Следуя интересам наших клиентов, мы постоянно совершенствуем качество наших сервисов и расширяем спектр товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью счета мобильного телефона. В 2017 году Tele2 дополнила этот список более чем на десять тысяч позиций и одна из первых запустила сервис, позволяющий клиентам открывать выгодные вклады прямо с мобильного счета".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.