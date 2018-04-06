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Условия ипотеки Россельхозбанка станут более гибкими

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк изменяет условия своих программ ипотечного кредитования на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках по договору долевого участия: максимальная сумма кредита увеличена с 20 млн до 60 млн рублей, а возраст заемщика — с 65 до 75 лет.

Благодаря изменениям ипотечной программы расширится доступный заемщикам выбор объектов недвижимости и вырастет число клиентов, которые могут получить в Банке кредит на покупку квартиры. Увеличение максимального возраста заемщика позволит сократить размер ежемесячного платежа по кредиту, сделав его оптимальным для конкретного клиента, и повысить доступность ипотечных кредитов.

Гид потребителя

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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