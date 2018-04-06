16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря На "iВолгу-2018" объявлен прием заявок для участников форума Абсолютным рекордсменом студенческой стройки на космодроме Восточный стал студотряд из Самары Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" выяснили, что будет, если они захотят остаться в Самаре Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей"

Молодежная политика Общество

В Самарской области стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати

С 13 апреля родители, желающие приобрести льготную путевку в детский оздоровительный лагерь, смогут забронировать ее на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики suprema63.ru. Бронирование льготных путевок будет происходить поэтапно 13.04.2018, 28.04.2018 и 11.05.2018. Открытие бронирования в каждый из указанных дней стартует в 9:00.

Бронирование - обязательное условие приобретения  льготной путевки в детский оздоровительный лагерь.

Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области.

Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг - около 10 000 рублей.

Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  в разделе "Служба семьи", подраздел "Отдых и оздоровление детей Самарской области".

В дни бронирования путевок будут работать телефоны "горячей линии":  (846) 956-02-84 и 956-03-14, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Подготовка к сдаче норм ГТО на ВФМС-2017

Подготовка к сдаче норм ГТО на ВФМС-2017

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6