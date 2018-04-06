В Самарской области стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря

С 13 апреля родители, желающие приобрести льготную путевку в детский оздоровительный лагерь, смогут забронировать ее на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики suprema63.ru. Бронирование льготных путевок будет происходить поэтапно 13.04.2018, 28.04.2018 и 11.05.2018. Открытие бронирования в каждый из указанных дней стартует в 9:00.
Бронирование - обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь.
Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области.
Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг - около 10 000 рублей.
Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Служба семьи", подраздел "Отдых и оздоровление детей Самарской области".
В дни бронирования путевок будут работать телефоны "горячей линии": (846) 956-02-84 и 956-03-14, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.