В Самарской области стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря

С 13 апреля родители, желающие приобрести льготную путевку в детский оздоровительный лагерь, смогут забронировать ее на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики suprema63.ru. Бронирование льготных путевок будет происходить поэтапно 13.04.2018, 28.04.2018 и 11.05.2018. Открытие бронирования в каждый из указанных дней стартует в 9:00.

Бронирование - обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь.

Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области.

Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг - около 10 000 рублей.

Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Служба семьи", подраздел "Отдых и оздоровление детей Самарской области".

В дни бронирования путевок будут работать телефоны "горячей линии": (846) 956-02-84 и 956-03-14, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.



