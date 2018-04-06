В Самару на покрытое льдом озеро прилетели сотни цапель

В минувший понедельник на одно из озер около самарского микрорайона Волгарь прилетели десятки цапель. Жители обеспокоены, не грозит ли птицам смерть - весна в этом году в регионе пришла позже обычного и озеро еще покрыто льдом.

Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко объясняет, что цапли прилетели в "срок, определенной природой". "Для цапель - это начало апреля. Пугаться здесь нечего. Это очень хорошо, что цапли прилетели, значит весна настала", - говорит он.