В Самару на покрытое льдом озеро прилетели сотни цапель

В минувший понедельник на одно из озер около самарского микрорайона Волгарь прилетели десятки цапель. Жители обеспокоены, не грозит ли птицам смерть - весна в этом году в регионе пришла позже обычного и озеро еще покрыто льдом.
Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко объясняет, что цапли прилетели в "срок, определенной природой".
"Для цапель - это начало апреля. Пугаться здесь нечего. Это очень хорошо, что цапли прилетели, значит весна настала", - говорит он.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html