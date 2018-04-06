На ул. Ново-Садовой одна из столкнувшихся легковушек отлетела на ограждение и задела пешехода

В пятницу, 6 апреля, около 12:45 в Самаре произошло ДТП с участием 39-летней водителя Renault.
Автомобилистка ехала по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ново-Вокзальной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе дома №220 по ул. Ново-Садовой, поворачивая налево на ул. Шверника, она не уступила дорогу встречной Kia и столкнулась с ней. От удара Kia отлетела и ударилась о дорожное ограждение, задев находившегося там пешехода.
В результате ДТП водители, предположительно, не пострадали, пешеходу оказали медицинскую помощь на месте.
Сотрудники ОГИБДД Самары ведут проверку по факту ДТП и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !