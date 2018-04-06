На ул. Ново-Садовой одна из столкнувшихся легковушек отлетела на ограждение и задела пешехода

В пятницу, 6 апреля, около 12:45 в Самаре произошло ДТП с участием 39-летней водителя Renault.

Автомобилистка ехала по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ново-Вокзальной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома №220 по ул. Ново-Садовой, поворачивая налево на ул. Шверника, она не уступила дорогу встречной Kia и столкнулась с ней. От удара Kia отлетела и ударилась о дорожное ограждение, задев находившегося там пешехода.

В результате ДТП водители, предположительно, не пострадали, пешеходу оказали медицинскую помощь на месте.

Сотрудники ОГИБДД Самары ведут проверку по факту ДТП и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.