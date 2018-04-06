Экс-сотруднику ГИБДД за взятки дали три с половиной года строгого режима

Суд рассмотрел уголовное дело бывшего замкомандира роты №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Сергея Пронина. Его обвиняли в получении взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Пронин, будучи в сговоре с командиром роты, с 1 апреля по 26 июля 2017 г. получил от директора ООО "СаматСтрой" 200 тыс. руб. в качестве взятки за бездействие и непривлечение к административной ответственности сотрудников фирмы, занимающихся грузоперевозками в Самаре и области.

А с 12 мая по 18 июля 2017 г. он получил от предпринимателя, занимающегося перевозкой крупногабаритной техники, 40 тыс. руб. также за попустительство.

Суд назначил экс-полицейскому три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах власти. Приговор в силу не вступил.