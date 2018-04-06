Экс-сотруднику ГИБДД за взятки дали три с половиной года строгого режима

Суд рассмотрел уголовное дело бывшего замкомандира роты №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Сергея Пронина. Его обвиняли в получении взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, Пронин, будучи в сговоре с командиром роты, с 1 апреля по 26 июля 2017 г. получил от директора ООО "СаматСтрой" 200 тыс. руб. в качестве взятки за бездействие и непривлечение к административной ответственности сотрудников фирмы, занимающихся грузоперевозками в Самаре и области.
А с 12 мая по 18 июля 2017 г. он получил от предпринимателя, занимающегося перевозкой крупногабаритной техники, 40 тыс. руб. также за попустительство.
Суд назначил экс-полицейскому три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах власти. Приговор в силу не вступил.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.