Под Южным мостом с реки эвакуировали рыбака

В четверг, 5 апреля, под Южным мостом на р. Самара эвакуировали на берег мужчину, сообщает ПСС Самарской области.
К спасателям обратился брат пострадавшего, с которым они рыбачили. Его родственнику стало плохо и он не мог самостоятельно добраться на берег.
В 18:11 к ним выехали спасатели. Они обнаружили, что у пострадавшего есть симптомы гипотермии и он нуждается в экстренной медицинской помощи.
При этом из-за повышения температуры воздуха на поверхности льда образовалась вода, а в некоторых местах лед начал проваливаться. Спасатели эвакуировали мужчину на берег, используя в качестве носилок резиновую лодку. В 19:40 пострадавшего передали врачам "скорой" для госпитализации.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.